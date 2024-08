Emerson Jarude se reúne com trabalhadores, candidatos a vereadores e vai a evento

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Novo, Emerson Jarude, terá este sábado (24) bastante movimentado com uma série de eventos da comunidade.

Pela manhã, Jarude terá um encontro com trabalhadores da Gazin, uma das principais redes da cidade. A reunião visa discutir e apresentar propostas para o desenvolvimento econômico local.

Na sequência, o candidato se reunirá com candidatos a vereadores do partido Novo. O encontro será uma oportunidade para alinhar estratégias de campanha e fortalecer a presença do partido nas eleições municipais.

No período da noite, Emerson Jarude participará do Jubileu de Ouro do Rotary Club. O evento é uma oportunidade para o candidato mostrar seu apoio às iniciativas sociais promovidas pela organização, que tem um papel importante na promoção de ações comunitárias e de solidariedade na cidade.