O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), tem uma agenda movimentada neste sábado (24). Durante o dia, o candidato participará de diversas atividades que visam fortalecer sua campanha.

Na parte da manhã, Jenilson estará envolvido na gravação de seu programa eleitoral. Durante a tarde, o médico participará da inauguração do novo núcleo da União do Vegetal. À noite, o candidato se encontrará com apoiadores no Bairro da Paz.