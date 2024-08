Marcus Alexandre reafirma compromisso de melhorias nos ramais Brás e Transacreana

Neste domingo, 25, durante agendas na área rural de Rio Branco, o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) visitou comunidades no Ramal do Brás, na BR-364, e na Rodovia AC-90, Estrada Transacreana, onde ouviu as demandas dos produtores e reafirmou seu compromisso de melhorar a vida dessas pessoas.

Os moradores relataram a ausência da Prefeitura e pediram melhorias no acesso ao ramal. “Neste ano, no Ramal do Brás, tivemos que tirar dinheiro do próprio bolso para alugar uma máquina e colocar pedra no ramal, pois havia locais intransitáveis. A Prefeitura não forneceu nenhum recurso. Tivemos que fazer uma vaquinha para garantir o acesso durante o inverno, mas acredito que a mudança virá com Marcus Alexandre a partir do ano que vem”, afirmou Ailton Ribeiro, professor e morador do Ramal do Brás há 14 anos.

Marcus Alexandre caminhou pelo ramal e conversou com os moradores sobre as propostas de seu Plano de Governo para a área rural, destacando o escoamento da produção e a disponibilização de equipamentos agrícolas. “Estamos aqui neste domingo no Ramal do Brás, como fazemos em todos os domingos de campanha e pré-campanha. Nosso compromisso é trabalhar para apoiar o produtor rural no escoamento da produção, disponibilizar equipamentos agrícolas, e apoiar a comercialização nos mercados e feiras. Reafirmamos nosso compromisso de fortalecer a área rural do nosso município, especialmente da nossa capital”, declarou.

O candidato também agradeceu ao vereador Eber Machado (MDB), que o acompanhou nas visitas e fez da zona rural uma prioridade. “Quero agradecer e reconhecer o trabalho que Eber Machado tem dedicado à zona rural desde a pré-campanha. Ele tem visitado, ouvido os produtores rurais e identificado suas necessidades. Nosso compromisso é trabalhar juntos para superar os desafios da área rural da nossa cidade”, disse Marcus Alexandre.

Eber Machado destacou a importância de defender a área rural e o setor produtivo. “Estamos percorrendo a zona rural e encontramos produtores abandonados, sem valorização. Todos dizem que na época de Marcus era diferente. Tenho certeza de que, juntos, eu na Câmara de Vereadores e Marcus como prefeito, trabalharemos muito para melhorar nossa zona rural e o setor produtivo, tão crucial para a nossa economia”, concluiu.