Jéssica Sales e João Tota realizam reunião no Japãozinho

Depois de um dia movimentado com o grande ato do adesivaço do 15 na manhã de sábado, 24, e participar do almoço do Costelão da Maçonaria, a candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul pelo MDB Jéssica Sales e seu vice João Tota-PSD, participaram de reunião com os moradores do ramal do Japãozinho na BR- 364. O encontro contou com grande participação de público para ouvir as propostas de Jéssica Sales para Cruzeiro do Sul.

“ Nossas reuniões nas comunidades dos ramais de nossa cidade estão ocorrendo de forma muito positiva, onde sentimos o acolhimento e aceitação das pessoas que chegam pra nós trazendo suas demandas por melhorias. O que a gente escuta de abandono, é de partir o coração e a nossa força está em chegar para encontrar solução e resolver o que é possível para melhorar a vida dessas pessoas”, enfatizou a candidata a prefeita Jéssica Sales.

No domingo, 25, Jéssica participa de mais uma reunião no ramal 2 pela parte da tarde, abrindo a semana de atividades com reuniões, corpo e corpo, olhos nos olhos, tendo como propósito alcançar ao maximo a população da segunda maior cidade do Acre, com a apresentação do seu plano de governo para Cruzeiro do Sul.