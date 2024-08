Jovem fica gravemente ferido em acidente entre moto e caminhonete em Vista Alegre do Abunã

Na tarde deste domingo,(25) um grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta foi registrado no centro de Vista Alegre do Abunã, área urbana do distrito. O jovem Israel Menezes da Silva, de 19 anos, condutor da motocicleta, ficou gravemente ferido após colidir com a traseira de uma caminhonete que realizava uma conversão à esquerda sem sinalizar.

De acordo com testemunhas, o motorista da caminhonete não utilizou a seta ao realizar a manobra, resultando na colisão traseira. Após o impacto, o condutor da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Israel estava conduzindo uma motocicleta modelo Fan de cor preta no momento do acidente e foi socorrido por terceiros que passavam pelo local.

Após o acidente, Israel foi inicialmente encaminhado à unidade de saúde de Vista Alegre do Abunã e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Regional de Extrema. No entanto, a situação exigiu mais cuidados, e o jovem foi levado para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Israel foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) moderado, fratura na perna esquerda e múltiplas escoriações pelo corpo. Apesar da gravidade dos ferimentos, o estado de saúde de Israel é estável.

Ainda segundo informações, o condutor da caminhonete teria se dirigido ao hospital posteriormente, não para prestar assistência, mas para exigir que a vítima arcasse com os danos causados ao seu veículo, gerando indignação entre os presentes.