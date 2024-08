Borré se redime com gol decisivo, Inter bate Cruzeiro e deixa Z4 para trás

O Internacional venceu o Cruzeiro neste domingo (25) por 1 a 0, em jogo pela 24ª rodada do Brasileirão Série A. O único gol do confronto foi marcado por Borré, que perdeu boas oportunidades no jogo antes de marcar o tento da vitória.

Com a vitória, o Inter subiu para a 11ª posição e chegou aos 28 pontos, se afastando do Z4. Por outro lado, com a derrota, o Cabuloso se manteve na sétima colocação, com 37, e não conseguiu entrar no G6.

Equipes voltam a se enfrentar novamente pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (28). Em jogo adiado da quinta rodada, o Colorado vai a Minas Gerais para enfrentar a Raposa, às 19h30 (de Brasília), para dar continuidade ao torneio nacional.

Como foi o jogo

Primeiro tempo foi marcado por equilíbrio e oportunidades de gols criadas pelas duas equipes. Apesar de nenhuma das chances ter levado tanto perigo, tanto o Inter quanto o Cruzeiro trocaram muitos passes e fizeram pressão alta.

Segunda etapa foi de superioridade dos donos da casa. O Colorado pressionou o Cruzeiro por quase todo o segundo tempo. A Raposa não conseguiu sair da área defensiva e criar melhores oportunidades ofensivas. Com Borré, o Inter conseguiu abrir o placar na segunda metade do período final.

Gols e destaques

Lautaro Díaz criou a primeira oportunidade. O ponta do Cruzeiro recebeu bola na direita e chutou com força em cima de Rochet, que jogou para escanteio.

Borré cabeceou nas mãos de Cássio. Após cruzamento de Barnabé, o centroavante subiu sozinho e acabou jogando a bola nas mãos do goleiro do Cruzeiro.

Inter perdeu chance inacreditável. Romero falhou e deixou a jogada para Borré, que chutou para a defesa de Cássio. A bola sobrou nos pés de Thiago Maia, e o meia chutou para longe do gol, que estava completamente vazio.

Borré trabalhou como zagueiro do Cruzeiro! Alan Patrick bateu ótima falta, que ia em direção ao gol de Cássio. O centroavante tentou de cabeça, mas jogou direto para a linha de fundo.

Depois, atuou como centroavante e marcou pelo Colorado! Borré recebeu na grande área em ótima assistência de Bruno Tabata e chutou de primeira com força, sem chance para Cássio. Inter abriu, assim, o placar, aos 25 minutos da segunda etapa.

Enner Valencia tentou cavar, mas Cássio conseguiu a defesa. O centroavante recebeu cara a cara com o goleiro da Raposa para aumentar o placar, mas o goleiro estufou o peito e defendeu a finalização.

Ficha técnica

Internacional 1 x 0 Cruzeiro

Competição: 24° rodada do Brasileirão

Local: Estádio Beira-Rio

Data e hora: 25 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Gol: Borré, aos 25’/2ºT

Amarelos: Wesley, Anthoni (reserva), Lucas Romero, William, Rochet.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Rogel, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Vitão) e Tabata (Bruno Henrique); Gabriel Carvalho (Alan Patrick), Wesley e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado.

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Matheus Henrique, Lucas Romero (Lucas Silva) e Ramiro (Japa); Barreal (Arthur Gomes), Lautaro Díaz (Vitinho) e Dinenno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.