São Paulo oscila, mas bate Vitória com time misto e golaço de joia da base

O São Paulo bateu o Vitória por 2 a 1 na fria noite deste domingo (25), em um MorumBIS com o termômetro chegando a 9ºC, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Tricolor fez ótimo primeiro tempo, caiu na segunda etapa, mas conseguiu sair com os três pontos.

Os gols, dois golaços, foram marcados por William Gomes e Erick para o São Paulo, enquanto Alerrando descontou para o Vitória. O Tricolor abriu dois gols de vantagem em chutaços de fora da área.

Foi o primeiro jogo de William Gomes como titular do time profissional e já com um golaço. O ponta de 18 anos é tido como uma das maiores promessas de Cotia; ele foi substituído no fim e saiu bastante aplaudido.

Zubeldía escalou time misto para a partida de olho na Copa do Brasil. Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Calleri foram os titulares escalados.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 41 pontos e segue dentro do G-6 da competição. Já o Vitória parou nos 22 e abre a zona do rebaixamento.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (28) para o duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no MorumBIS.

Zubeldía cria alternativas para poupar

O técnico Luis Zubeldía, em teoria, não poderia poupar Rafinha e Welington, titulares das laterais, pois seus reservas estão lesionados, mas o argentino conseguiu encontrar dentro do elenco opções que se mostraram acertadas para poupar a dupla: Ferraresi virou o lateral-direito, enquanto Michel Araujo fez a lateral esquerda.

O Tricolor abriu o placar logo aos cinco minutos em chutaço do jovem William Gomes, que estreava como titular. O time seguiu em cima com boas triangulações e ampliou em novo chute de fora, dessa vez com Erick. No segundo tempo, Calleri chegou a ampliar em lance anulado pelo VAR.

O Vitória até diminuiu em pênalti bobo cometido por Erick, mas não ameaçou muito a meta de Jandrei. O Tricolor caiu de produção na segunda etapa, mas fez o suficiente para manter o triunfo e deixar o MorumBIS com três pontos.

Lances Importantes

1×0. Tem estrela! No primeiro jogo da carreira profissional como titular, William Gomes recebeu na esquerda e acertou uma pancada, que fez curva e entrou no ângulo do goleiro Lucas. Um golaço!

2×0. Lucas desmontou o Vitória com lindo passe de calcanhar ainda atrás do meio-campo e deixou um corredor para Erick disparar. O atacante foi avançando com liberdade e a zaga recuando. Da entrada da área, acertou um lindo chute para marcar.

Travado! Em triangulação rápida, Michel Araujo mandou para Lucas, que driblou a marcação e encontrou a infiltração do próprio uruguaio no meio da marcação. Michel tentou tocar na saída do goleiro, mas a zaga do Vitória travou.

VAR anula terceiro. O São Paulo chegou ao terceiro gol na segunda etapa com Calleri, mas o VAR marcou impedimento do centroavante no início do lance, e a imagem não foi totalmente conclusiva.

2×1. Aos 16 minutos do segundo tempo, Esteves invadiu a área e foi empurrado por Erick. O juiz marcou pênalti, e Alerrando cobrou deslocando Jandrei para diminuir.

Ficha Técnica

São Paulo 2 x 1 Vitória

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data: 25/08/2024 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: MorumBIS, em São Paulo-SP

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr (PE)

Gols: William Gomes (5’/1ºT) e Erick (29’/1ºT); Alerrandro (16’/2ºT)

Amarelos: Zé Hugo e Willian Oliveira

Público: 32.712

Renda: R$ 1.670.721,00

São Paulo: Jandrei; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Michel Araujo; Luiz Gustavo (Galoppo), Marcos Antônio e Lucas (Rato); Erick (Henrique), William Gomes (Welington) e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Caio Vinicius (Léo Naldi) e Willean Lepo; Filipe Machado (Janderson), Ryller (Edu) e Willian Oliveira; Matheusinho (Carlos Eduardo), Osvaldo (Zé Hugo) e Alerrando. Técnico: Thiago Carpini