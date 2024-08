Agenda de Bocalom tem reuniões com apoiadores e bandeiraço

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), tem agendas políticas para esta segunda-feira (26) a partir das 15h.

De acordo com a assessoria dos candidatos, a partir das 15h, no Comitê Central, na avenida Ceará, Alysson e Bocalom anunciam um novo apoio à aliança. Às 16h, eles têm reunião com proprietário e colaboradores da empresa Decarli Contabilidade.

18h, Bocalom e Alysson participam de bandeiraço de candidato a vereador na rua Isaura Parente, e mais tarde, às 19h, comparecem em reunião de lançamento da candidatura à vereadora no loteamento Fahat.