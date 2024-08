Jarude realiza série de encontros e panfletagens nesta segunda-feira

O deputado estadual Emerson Jarude, candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido Novo, começa esta segunda-feira (26) com uma agenda de vários compromissos. Logo às 7h, o candidato iniciou o dia com uma panfletagem em um semáforo movimentado da cidade. Em seguida, às 8h, Jarude se reúne com empresários e trabalhadores do setor gráfico.

Mantendo o ritmo, ao meio-dia, Jarude retorna aos semáforos para mais uma ação de panfletagem. Às 16h, Jarude participa de uma reunião com lideranças locais e a candidata Salete Freitas.

Dando sequência ao cronograma, às 17h, o candidato volta às ruas para mais uma rodada de panfletagem. Fechando o dia, às 20h, Jarude estará em uma reunião com moradores do bairro São Francisco, onde ouvirá as demandas da comunidade e apresentará suas propostas para melhorar a situação dos moradores da região.