Marcus Alexandre terá agenda com inauguração de Casa 15, bandeiraço e reuniões

A agenda do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) nesta segunda-feira, 26, inclui a inauguração da Casa 15, bandeiraço e reuniões com apoiadores de candidatos a vereador em Rio Branco.

Pela manhã, o emedebista dará início às suas atividades às 8h, com a inauguração de três Casas 15 no Calafate. À tarde, às 17h, está programado um encontro do 15 e um bandeiraço no semáforo do Posto Parati, localizado entre a Av. Antônio da Rocha Viana e a Av. Isaura Parente.

Às 18h30, Marcus Alexandre participará de uma reunião com apoiadores do vereador Fábio Araújo no bairro Nova Estação. A agenda se encerra às 19h30, com outra reunião, desta vez com apoiadores do candidato a vereador Eber Machado, no bairro Floresta.