Bocalom e Alysson participam do 2º Festival do Carneiro da loja maçônica MMM8

O candidato à reeleição, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene, marcaram presença no 2º Festival do Carneiro, promovido pela loja maçônica MMM8. O evento beneficente teve início na tarde deste sábado, 24, na Chácara Modelo, localizada na Estrada do Amapá.

O festival, que visa arrecadar fundos para projetos sociais apoiados pela loja maçônica, contou com uma programação variada, incluindo pratos típicos à base de carneiro. Na ocasião, Bocalom reafirmou seu apoio às lojas maçônicas de Rio Branco.

“As lojas maçônicas desempenham um papel crucial em nossa comunidade, promovendo solidariedade e contribuindo para o desenvolvimento social. Estou comprometido em apoiar e colaborar com essas instituições para que possam continuar a realizar seu trabalho assistencial,” afirmou o candidato.

Os organizadores do evento expressaram gratidão pelo apoio de Bocalom e Alysson Bestene, destacando a importância de manter uma boa relação com o poder público para a realização de suas atividades e projetos sociais.