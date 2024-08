Oito acreanos acertam a quadra e faturam mais de R$ 8 mil na Mega

A Caixa Econômica Federal realizou no sábado (24), em São Paulo, o sorteio do concurso 2.766 da Mega-Sena. Duas apostas acertaram as seis dezenas e dividirão o prêmio total de R$ 29.893.732,43, com cada vencedor levando R$ 14.946.866,27.

Embora nenhum acreano tenha acertado as seis dezenas, oito apostadores do estado conseguiram acertar a quadra, garantindo mais de R$ 8 mil cada. Os ganhadores são das cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Sena Madureira e Brasileia, e cada um levará exatamente R$ 1.044,72.

Segundo a Caixa, os dois ganhadores da Mega-Sena são do Rio de Janeiro (RJ), com apostas feitas nos canais eletrônicos da Caixa e na Lotérica Ponto 01 Loteria. Os números sorteados foram: 09 – 10 – 34 – 36 – 38 – 44.