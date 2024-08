Marcus Alexandre quer criar centro para acolher crianças com autismo e TDAH

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) e sua vice, Marfisa Galvão (PSD), participaram do Encontro de Mulheres na Tenda Amarela, no bairro Procon, em Rio Branco. Durante o evento no início da noite desta sexta-feira, 23, o candidato afirmou que pretende implantar um centro de acolhimento para crianças diagnosticadas com autismo e TDAH, além de reforçar a saúde da mulher com exames de ultrassom e ginecologistas nas unidades de saúde do município. O encontro contou com a presença de mais de 500 pessoas.

Marcus Alexandre destacou a importância do respeito às mulheres e reafirmou seu compromisso com a oferta de mediadores e cuidadores para crianças com necessidades especiais. “A primeira proposta é o respeito e a valorização. A prefeitura estará sempre aberta para que possamos trabalhar, principalmente na educação e nas creches. Vamos construir novas creches, mas o mais importante é atender às mães de crianças com autismo, que pedem o retorno dos cuidadores, mediadores e a criação de um centro de acolhimento para crianças diagnosticadas com autismo e TDAH”, declarou.

O candidato também ressaltou que a saúde das mulheres será uma prioridade em sua gestão. “Precisamos reforçar a saúde da mulher, garantir exames durante o pré-natal, principalmente ultrassonografias, e assegurar a presença de ginecologistas na rede municipal de saúde, além de pediatras para atender as crianças. Temos propostas para as mulheres empreendedoras, e vamos levar programas em parceria com as regionais da nossa cidade. Isso envolve assistência social, com os CRAS oferecendo apoio e acompanhamento às famílias cadastradas no CadÚnico. Temos um plano que valoriza e respeita as mulheres, e é isso que viemos debater hoje, junto com Marfisa, nossa vice, que está liderando esse movimento”, acrescentou.

A candidata a vice, Marfisa Galvão, enfatizou que o foco do encontro é valorizar as mulheres em uma eventual gestão municipal de Marcus Alexandre. Segundo ela, o público feminino acredita no candidato. “O objetivo é trazer as mulheres de Rio Branco, que tanto sofrem em casa e no trabalho, e não têm o apoio da gestão atual. Queremos oferecer esse apoio ao nosso querido, futuro prefeito Marcus Alexandre, porque essas mulheres acreditam nele. Elas já viram sua gestão anterior e agora têm esperança. Este é um grande ato de apoio das mulheres à candidatura de Marcus e Marfisa”, ressaltou.

O senador Sérgio Petecão (PSD) destacou sua impressão positiva sobre a recepção de Marcus Alexandre nos bairros. “Abrimos cinco casas de campanha na Baixada e fiquei impressionado com o carinho das pessoas por Marcus. É uma campanha difícil, sem muita estrutura, mas o que é mais gratificante é a força do povo. Quando o povo quer mudança, e o Marcus caiu na graça do povo”, disse.

O encontro contou ainda com a presença do ex-deputado federal Flaviano Melo, da deputada estadual Michele Melo, e de vários candidatos a vereador dos partidos aliados.