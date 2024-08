Colisão entre motocicleta e animal deixa garoto ferido na zona rural de Rio Branco

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um animal deixou ferido o adolescente L.L.S., de 16 anos, na noite desta sexta-feira, 23, no ramal do assentamento Moreno Maia, na região do Polo Benfica, em Rio Branco.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o adolescente e um amigo trafegavam em uma motocicleta Honda CG 160, de cor vermelha, no sentido da zona rural para a zona urbana, quando colidiram inesperadamente com um cachorro. Com o impacto, o jovem que estava na garupa foi arremessado ao solo, sofrendo uma possível fratura no braço esquerdo, além de dores na cervical e na região torácica.

O condutor da motocicleta não sofreu ferimentos e prosseguiu seu trajeto até o destino final.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica se dirigiu até a balsa, onde o adolescente já aguardava. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com o estado de saúde considerado estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados para o local.