Adolescente fica ferido em colisão entre moto e caminhão na capital

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após colidir a moto que pilotava com um caminhão na noite desta sexta-feira (23). O acidente ocorreu no cruzamento da Rua da Prata com a Rua Jatobá, no bairro Airton Senna, localizado na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o jovem trafegava pela Rua Jatobá em sua moto, enquanto o caminhão seguia pela Rua da Prata. No encontro entre as vias, os veículos colidiram violentamente.

O impacto da colisão arremessou o adolescente ao solo, onde ele bateu com força no asfalto. O motorista do caminhão, ao perceber a gravidade do acidente, fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Populares que passavam pelo local no momento do acidente prontamente auxiliaram o adolescente e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde ele foi atendido em estado estável.

Logo após o acidente, a motocicleta foi retirada do local por um amigo da vítima.