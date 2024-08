Engajados, militantes apoiam Emerson Jarude durante sabatina do ac24horas

A militância do deputado estadual e candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido Novo, Emerson Jarude, demonstrou na noite desta sexta-feira (23) apoio ao seu parlamentar durante a sabatina realizada nos estúdios do ac24horas. Com gritos entusiasmados de “Olé olá!”, o grupo se reuniu em frente a sede do jornal para prestigiar o evento, que está sendo transmitido pelo telão.

Durante a sabatina, o advogado respondeu às perguntas dos jornalistas Luis Carlos Moreira Jorge, Astério Moreira e Leônidas Badaró sobre temas como saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego, mobilidade urbana, além da pergunta dos internautas. A sabatina teve a mediação do jornalista Marcos Venicios.

As perguntas feitas pelos jornalistas são divididas em quatro rodadas (temas), além de uma pergunta de tema livre. Entre a terceira e quarta rodada, o candidato responderá uma pergunta feita por um popular. Estima-se que cada programa durará, no máximo, 50 minutos.