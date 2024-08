Lideranças religiosas declaram apoio à reeleição de Tião Bocalom

Em clima de renovação da fé e devoção, o candidato à reeleição, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene, participaram na tarde desta sexta-feira (23) de um encontro com lideranças religiosas de diversas regiões da capital, realizado no comitê Casa 22, na Avenida Ceará.

Durante o evento, Bocalom enfatizou a importância dos princípios cristãos como pilares fundamentais para a vida em sociedade. “Amor e devoção a Deus, honestidade, solidariedade e justiça são essenciais para construirmos uma sociedade mais justa e harmoniosa. Minha plataforma política reflete os valores que o cristianismo defende. Sou temente a Deus, conservador e mantenho esses princípios na administração pública”, afirmou.

Alysson Bestene expressou alegria pela união com as igrejas evangélicas. “Agradeço a todos. Hoje celebramos essa aliança com a gestão atual. Bocalom tem sido um verdadeiro guerreiro ao longo dos anos, sempre disposto a apoiar as igrejas. Ele é um homem de Deus, e me sinto honrado em ser seu vice. Sou grato pelo apoio de todos vocês! Deus está no controle de tudo”, comentou.

Décio Pisano, pastor da igreja Presbiteriana Renovada, localizada na Amadeo Barbosa, no Segundo Distrito da capital acreana, destacou a integridade de seu compromisso com os princípios cristãos.

“Como diz o ditado: A união faz a força! E eu acrescento que essa força pode transformar o sistema. Precisamos estar organizados e preparados para fortalecer a candidatura de Tião Bocalom e Alysson Bestene. A maioria das igrejas evangélicas está unida em apoio ao atual prefeito”, ressaltou Pisano.