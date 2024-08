Jarude chega para sabatina sob grito de guerra: “O bicho vai pegar!”

O deputado estadual e candidato à Prefeitura pelo Novo, Emerson Jarude, chegou aos estúdios do ac24horas na noite desta sexta-feira (23) nos braços da militância para participar de sabatina promovida pelo portal. Sua chegada foi marcada por uma caminhada com os apoiadores e os candidatos a vereadores da sigla.

A sabatina, transmitida ao vivo, será uma oportunidade para Jarude expor suas propostas e responder a perguntas da audiência e dos jornalistas. Definido por sorteio, o parlamentar encerra a série de sabatinas do ac24horas, que começaram com Tião Bocalom (PL), Marcus Alexandre (MDB) e Jenilson Leite (PSB).

Em frente ao telão, Jarude agradeceu a participação da militância e de apoiadores na caminhada. “Quero agradecer cada um que veio aqui. Hoje nós vamos dar uma lição para essa classe política. Eu vou entrar lá dentro e vou amassar esses caras”, afirmou.

As sabatinas foram mediados pelo jornalista Marcos Venícios, com perguntas dos colunistas Luís Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica; Astério Moreira, da Coluna do Astério; e do jornalista Leônidas Badaró. Cada jornalista – exceto o mediador – fará 4 perguntas para o candidato sabatinado.

As perguntas feitas pelos jornalistas serão divididas em quatro rodadas (temas), sendo a primeira saúde e educação, a segunda infraestrutura e geração de emprego, a terceira mobilidade urbana e transporte coletivo, e na quarta rodada, o tema é livre. Entre a terceira e quarta rodada, o candidato responderá uma pergunta feita por um popular. Estima-se que cada programa durará, no máximo, 50 minutos.