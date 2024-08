Marcus Alexandre propõe revitalização dos espaços públicos no centro da cidade

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), propõe a revitalização dos espaços públicos do município, como a Praça dos Tocos, caso seja eleito nas eleições do dia 6 de outubro.

Alexandre destacou ao ac24horas que o centro da capital precisa ser valorizado para ajudar os comerciantes a gerar emprego e renda para a sociedade. “O Centro da Cidade merece toda a nossa atenção pela situação em que se encontra hoje. Precisamos apoiar os comerciantes e revitalizar o Centro, trazendo novamente uma programação cultural que não seja aquela que simplesmente fecha as praças e desorganiza tudo. Nosso trabalho começará com assistência social, cuidando das pessoas que frequentam a Praça dos Tocos, que merecem toda a atenção da Assistência Social. Precisamos revitalizar o Centro para reabrir os imóveis fechados, oferecendo atividades que gerem emprego e renda”, declarou.

O candidato também defende uma parceria com a Polícia Militar para reforçar a segurança nas praças públicas, além de promover atividades culturais. “O Centro não pode ser esvaziado como está acontecendo hoje. Nosso trabalho inclui incentivar o setor empresarial a reabrir os comércios, gerando empregos no Centro da Cidade, cuidando das pessoas e reforçando a segurança, especialmente com convênios com a Polícia Militar nas praças e no terminal urbano. Queremos revitalizar o calçadão e trazer de volta as atividades culturais, como acontecia antes. É um cuidado especial para uma região que recebe muitas pessoas e que não podemos deixar esvaziar”, ressaltou.