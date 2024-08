Tião Bocalom vai à culto na Igreja Internacional da Graça de Deus

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), iniciou o domingo (18) com uma atividade religiosa. Ao lado na namorada, e acompanhado da candidata à vereadora Gabriela Câmara, o chefe do executivo municipal assistiu a um culto na Igreja Internacional da Graça de Deus.

“Ao lado da minha querida princesa [namorada], renovo meus votos de fé nesta manhã abençoada, na Igreja Internacional da Graça de Deus. A presença do Espírito Santo é extraordinária, e é sob a direção do Senhor da vida que deposito toda a minha confiança e dependência. Que Ele continue a guiar nossos passos com Sua luz infinita”, disse Bocalom.