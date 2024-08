Suspeito de estuprar e engravidar enteada de 11 anos no Acre é preso no Amazonas

Miguel de Souza, 29, foi preso nesse sábado (17), no bairro Fortaleza, no município de Pauini, sob suspeita de estuprar e engravidar a própria enteada, uma criança de 11 anos.

A menina era abusada desde os 8 anos. O crime ocorreu no estado do Acre e ao ser descoberto, Miguel fugiu para o interior do Amazonas, onde passou a morar e se esconder.

Durante a prisão, ele tentou dar nomes falsos para os policiais, mas os investigadores já tinham informações sobre ele. O homem deve ser enviado de volta para o Acre para responder pelo crime em um presídio local.