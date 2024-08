Segunda noite do 25º Festival do Açaí em Feijó encanta público com show de Marília Tavares e escolha da Garota Açaí 2024

Na segunda noite do 25º Festival do Açaí, realizado em Feijó neste sábado, 17, o público foi brindado com uma combinação de cultura, música e tradição. A principal atração do evento, a cantora roraimense Marília Tavares, encantou os presentes com sua voz e performance, enquanto a escolha da Garota Açaí 2024 trouxe à tona o orgulho e a representatividade local.

Organizado pela Prefeitura de Feijó com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, que garantiu toda a infraestrutura necessária – incluindo palco, iluminação e tecnologia de ponta – o Festival do Açaí se reafirma não apenas como um evento cultural, mas também como um propulsor do desenvolvimento econômico e turístico da região.

O Diamante de Roraima que brilhou em Feijó

Conhecida como o Diamante de Roraima por seus fãs, Marília Tavares tornou-se um fenômeno nacional em outubro do ano passado, quando vídeos de suas apresentações em bares de Boa Vista viralizaram nas redes sociais. Com uma carreira meteórica, a jovem cantora, que aos 17 anos já acumulava 150 milhões de visualizações nas redes sociais, hoje, aos 18, celebra sua maturidade artística com três EPs lançados.

Em entrevista exclusiva à Agência de Notícias do Acre, Marília falou sobre a emoção de se apresentar no Acre pela segunda vez e sobre a conexão especial com o público da região Norte. “Para mim, é maravilhoso. É gratificante porque eu já tenho um super orgulho de levar o nome de Roraima, de Boa Vista, para todo o Brasil. E cantar na região Norte é especial, porque o carinho do público daqui é diferente”, destacou a artista.

Além do show, que misturou emoção e diversão, Marília expressou sua gratidão pelo acolhimento caloroso em Feijó. “Eu queria agradecer aqui o carinho de todo mundo, principalmente da galera de Feijó, que me recebeu maravilhosamente bem. Espero voltar mais e mais vezes ao Acre”, concluiu a cantora.

Garota Açaí 2024

Outro ponto alto da noite foi a competição pelo título de Garota Açaí 2024. Dez jovens competiram pelo título, que simboliza a essência do açaí e a cultura feijoense. A grande vencedora foi Gleiça Shanenawa, uma jovem indígena que se destacou pela sua beleza e carisma encantando a multidão.

Em entrevista, Gleiça ainda não tinha o sentimento de “caiu a ficha” quando falou sobre a emoção de representar sua comunidade e a honra de ser coroada Garota Açaí 2024. “É uma imensa felicidade carregar essa faixa, representando a minha origem, a minha ancestralidade e a minha cultura. Tem sido uma experiência maravilhosa”, afirmou.

O 25º Festival do Açaí continua a atrair pessoas de toda a região, reforçando seu papel como um evento cultural de grande importância, que celebra a identidade local e promove o desenvolvimento regional por meio da valorização do açaí, um dos maiores patrimônios naturais de Feijó. A festa se encerra na noite deste domingo, 18.