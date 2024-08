Marcus Alexandre propõe regularização fundiária de igrejas e apoio às pessoas em vulnerabilidade

O candidato Marcus Alexandre (MDB) se reuniu com líderes e membros de igrejas evangélicas na Maison Borges, onde foi aplaudido pelo candidato a vereador Jessé Cruz. Durante o encontro, Marcus reafirmou seu compromisso com o trabalho social, especialmente voltado para dependentes químicos e pessoas em situação de rua.

Cerca de mil pessoas ouviram Marcus Alexandre se comprometer a desenvolver ações voltadas aos mais necessitados em Rio Branco, incluindo o apoio a casas de recuperação. “Este é um momento importante para reafirmar o trabalho social que pretendemos realizar, reforçando a parceria com as igrejas, tanto nas casas de recuperação quanto no apoio à população em situação de rua e no combate às drogas,” destacou o candidato.

Marcus Alexandre também defendeu a regularização fundiária das igrejas e a revisão de taxas urbanas. “Vamos trabalhar pela regularização fundiária das igrejas, pela questão dos alvarás e pela revisão da taxa de serviços urbanos. A prefeitura, como foi durante os meus seis anos de gestão, será parceira das igrejas, especialmente nos trabalhos sociais que elas desenvolvem nos bairros da nossa cidade. Reafirmamos o compromisso de retomar essas parcerias na área social,” declarou.