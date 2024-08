Bocalom vistoria obras do Mercado Elias Mansour e ponte da Judia

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado pelo secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra) e sua equipe, esteve na manhã desta terça-feira (20), visitando duas importantes obras da capital: o Novo Mercado Elias Mansour e a Ponte do Judia.

Durante sua visita aos espaços em que está sendo projetado o Novo Mercado Elias Mansour, o prefeito da capital pôde verificar a grandiosidade da obra, que vem para beneficiar diretamente a população.

“Dentro de no máximo 10 meses a 1 ano, teremos nosso Novo Mercado do Elias Mansour, será um grande ponto de referência para os turistas e a população. Vai ser para nos orgulharmos. Continuar trabalhando para cuidar da nossa cidade, fazer com que ela seja cada dia mais bonita, organizada, humana, acolhedora e mais moderna.”

Segundo Matheus Oggioni, engenheiro civil da empresa ganhadora da licitação para executar a obra do Novo Mercado, o cronograma tem sido cumprindo e até sexta-feira a equipe pretende concluir o canteiro de obras.

“Já fizemos a escavação da terraplanagem, chegamos na cota ideal onde vai ser o piso construído para o subsolo. Agora, o nosso próximo passo é fazer a contenção dessa área, junto a isso, vamos iniciar a escavação. Só que temos um risco aqui, que é uma construção já feita. Então, nossa prioridade nesse momento é fazer essa contenção toda para assim estar dando continuidade.”

Saindo do Mercado, o prefeito seguiu para a Ponte do Judia, onde pode vistoriar o andamento da passarela e do espaço em que será construído uma praça com parque para as crianças, beneficiando diretamente os moradores de 23 bairros.

“A população dessa região merece. Eles esperaram 30 anos para ver a ponte feita, agora essa praça será um ponto de encontro para a juventude e para as pessoas dessa região do Belo Jardim. Vamos continuar trabalhando e cuidando bem da nossa cidade.”

“A ponte está pronta, já foi colocada a capa asfáltica, agora são detalhes, como a parte de iluminação e urbanismo ao redor. Estamos fazendo a praça na cabeceira da ponte, pro lado do Belo Jardim. É uma obra espetacular que há 30 anos foi esperada aqui por essa população”, explicou o secretário municipal da Seinfra, Cid Ferreira.