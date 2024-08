Cavalgada muda pontos de concentração e não terá comitivas de carros; veja programação

A Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) realizou na manhã desta terça-feira, 20, uma coletiva de imprensa no Teatro Hélio Melo, no centro de Rio Branco, para divulgar a programação da Cavalgada 2024. A novidade deste ano é a exclusão das comitivas de veículos da festa.

A Cavalgada acontecerá no dia 31 de agosto, a partir das 8h da manhã. A partida dos cavalos, quadriciclos e jipes será organizada em pontos estratégicos do Segundo Distrito da capital, visando evitar aglomerações nas vias. As inscrições para jeeps e quadriciclos começam na quarta-feira, 21, e vão até o dia 28 de agosto. As inscrições para animais serão realizadas entre os dias 23 e 30 de agosto.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, explicou que a Cavalgada seguirá os mesmos moldes de 2023, com a única mudança sendo nos pontos de partida dos diferentes segmentos. “A única alteração que teremos este ano é a ausência das comitivas de carros. Teremos os cavalos, seguidos pelos jipes e, depois, pelos quadriciclos. Outra mudança foi na concentração. Decidimos reduzir o tumulto que ocorria no início da Cavalgada, quando todos os segmentos se concentravam no mesmo local e saíam por uma rua estreita até chegar à Avenida Chico Mendes. Este ano, os cavalos, quadriciclos e jipes terão áreas de concentração separadas e mais amplas, permitindo uma largada organizada sem que um segmento atrapalhe o outro,” explicou.

Marcelo ressaltou que o percurso continuará sendo da Gameleira em direção ao Parque de Exposições Wildy Viana. “Só será permitida a entrada na feira para quem estiver em quadriciclos e cavalos,” acrescentou.

A Expoacre 2024 ocorrerá de 31 de agosto a 8 de setembro, em Rio Branco, com a tradicional Cavalgada marcando a abertura da feira.