Gilberto Lira mostra áudio de IA que mostra Gerlen pedindo voto a adversário

O deputado Gilberto Lira (União Brasil), candidato a prefeito de Sena Madureira, usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 20, para rebater as informações a cerca de que o seu aliado, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, teria declarado em áudio vazado que “quebraria a prefeitura” para elegê-lo. Ele afirmou que o suposto áudio jamais foi direcionado a ele. “Se isso fosse direcionado a mim, eu mesmo desistiria da candidatura, mas não foi”, frisou.

“Eu fui citado como o que prefeito Mazinho já tivesse falado se referido a mim. E quando eu vinha chegando da zona rural das visitas, eu até gravei um vídeo falando dela. Essa possibilidade, e até tinha feito um desafio à oposição, que se eles provassem que o áudio fosse comigo, eu retirava minha candidatura. Agora, se não provasse também que eles retirassem a deles. Porque, assim, eu agradeço até as palavras também, que Vosso Excelência se referiu a mim. É recíproco, tenho maior respeito por Vosso Excelência. Mas queria dizer que eu jamais, se Mazinho tivesse tocado no assunto comigo, a primeira coisa que eu teria dito, eu diria, Mazinho, então fique com a prefeitura aí no cantinho que eu estou saindo agora”, disse.

Lira afirmou que ouviu de Mazinho que o áudio não seria de autoria dele e que processos estão sendo movidos contra jornais e a oposição. Para tentar rebater a veracidade do áudio, Gilberto mostrou um áudio na tribuna da casa feito por inteligência artificial mostrando o seu adversário, deputado Gerlen Diniz, pedindo voto para ele nas eleições de Sena Madureira.

VEJA A MONTAGEM: