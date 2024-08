Governo anuncia pagamento para aposentados e servidores ativos para os dias 28 e 30

O governo do Estado anunciou o pagamento para aposentados e pensionistas, além de confirmar a data de pagamento para os servidores ativos. Ao todo, 55.517 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas serão contemplados, representando um montante de R$ 441.022.484,45 referente à folha de pagamento de agosto.

Segundo o calendário divulgado, o pagamento para os servidores inativos e pensionistas será realizado na quarta-feira, dia 28 de agosto, enquanto os servidores ativos receberão na sexta-feira, dia 30 de agosto.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, reforçou o compromisso com o pagamento: “Essa medida reforça o compromisso do governo com os profissionais que integram a esfera governamental, valorizando o trabalho e a dedicação de quem contribui para o funcionamento do Estado”, afirmou.

O pagamento pontual busca proporcionar mais segurança financeira aos servidores e a suas famílias, permitindo um planejamento de suas despesas.