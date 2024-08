Prazo para abrir processo para a CNH social rural se encerra nesta quarta-feira, 21

Os selecionados na modalidade rural do programa CNH Social 2024 têm até esta quarta-feira, 21, para abrir os processos de habilitação, adição ou mudança de categoria, a depender do que foi escolhido no ato da inscrição.

O prazo para apresentação dos documentos teve início no dia 8 de agosto e de lá para cá pelo menos 440 pessoas deram entrada nos processos de habilitação, somente em Rio Branco, de forma totalmente gratuita.

Para iniciar o processo, os convocados devem se dirigir ao posto de atendimento mais próximo portando: comprovante de endereço emitido nos últimos três meses (o mesmo utilizado no ato da inscrição), CPF e documento de identificação oficial com foto válido, além de comprovante de matrícula online (passaporte CNH Social), que pode ser emitido no site do Detran/AC.

Na capital, os contemplados devem se dirigir à sede da autarquia estadual, localizada na Estrada Dias Martins, n° 894, bairro Jardim Primavera (antiga Faao). No interior, os selecionados devem procurar uma das 16 circunscrições regionais de Trânsito (Ciretrans).

Quem foi convocado e reside em cidades onde não há postos de atendimento do Detran devem enviar a documentação para o e-mail [email protected] ou, se preferir, dirigir-se ao posto de atendimento mais próximo.

O programa CNH Social proporciona a pessoas de baixa renda a primeira habilitação, adição ou mudança de categoria com gratuidade. “Até agora, mais de 12 mil pessoas já foram beneficiadas por este, que é o maior programa social da história do Detran. Até o fim de 2026, mais de 22 mil serão alcançadas pelo CNH Social”, disse Taynara Martins, presidente do Detran.