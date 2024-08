Marcus Alexandre promete retorno do Réveillon e atividades na Base

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), esteve no tradicional bairro da Base, na região central da capital, na noite de quarta-feira, 8, para ouvir as reclamações e anseios dos moradores. O encontro contou com a presença de cerca de 80 pessoas.

Marcus Alexandre, acompanhado por sua equipe, foi recebido pela comunidade local e aproveitou a ocasião para reafirmar seu compromisso com o bairro, garantindo a recuperação das ruas e o resgate da festa de réveillon na Base. “Estive ontem no bairro da Base, um bairro tradicional da nossa cidade, e reafirmei meu compromisso em trabalhar em conjunto, como fiz anteriormente, para a conservação das ruas. A Base é um bairro que sofre com enchentes. Quando fui prefeito, realizamos a recuperação da Barbosa Lima, que contorna o bairro. A Base já teve uma programação cultural intensa, era um bairro com muitas visitações e uma orla bem cuidada. É necessário investir novamente na região, especialmente na área central da cidade, onde atualmente há uma carência de atividades culturais nos fins de semana. Precisamos cuidar com carinho dos moradores tradicionais, e reafirmo o compromisso de trazer de volta o réveillon, que sempre foi realizado na Base”, declarou.

O candidato também destacou a importância de retomar as atividades culturais tanto na Base quanto nos bairros 6 de Agosto e 15. “É preciso resgatar as tradições culturais e esportivas desses bairros. Foi muito bom rever amigos e conversar com a presidente do bairro, as lideranças e a população local. A Base, 6 de Agosto e o bairro do 15 são alguns dos bairros mais tradicionais da nossa cidade, afetados por enchentes, mas que sempre tiveram uma programação cultural intensa. Precisamos restabelecer essa parceria com a prefeitura para que esses bairros voltem a ser bem cuidados e valorizados”, afirmou.