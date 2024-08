Bocalom e Alysson se reúnem hoje (9) com líderes de movimentos culturais

O candidato à reeleição para a prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (PL) e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), participarão de evento com líderes de movimentos da aliança formada pelo Partido Liberal, Progressistas, União Brasil, Podemos, Solidariedade, Cidadania e PSDB no evento Política, Cultura e Juventude, nesta sexta-feira (9), que tem como objetivo debater a construção políticas sociais inovadoras para uma sociedade mais acolhedora às minorias.

Ao ac24horas, Tião Bocalom diz que com a ida dele e de Alysson ao encontro, a parceria com a juventude deve sair fortalecida. “Estou muito feliz com o trabalho dessa garotada e muito agradecido por tantas pessoas jovens acreditando no nosso projeto. Eu e o Alysson estaremos amanhã participando, ouvindo todos e fortalecendo ainda mais essa parceria”, afirmou.

Rauan Lima, presidente do Partido Liberal (PL) Jovem, ressaltou a importância da ocasião para pensar novas políticas públicas para a comunidade jovem, além de expressar esta cultura através das atividades que serão realizadas. “Esses movimentos estarão todos reunidos para tratar de ações voltadas para a nossa comunidade jovem, dentro da nossa Rio Branco. Teremos atividades em estandes políticos diferentes abordando políticas para causas negras, indígenas, LGBQTIA+, comunidade jovem, e também teremos roda de capoeira, samba, além de outras atividades”, disse.

Sobre o evento:

Local de realização: Em Rio Branco, na sede do PP (Progressistas). Rua Major Ladislau Ferreira, n982, bairro Jardim Nazle.

Data e horário: 09/08, às 17h.