‘Rainha do bolero’, Fátima Marques se apresenta em Rio Branco neste sábado

Os amantes do bolero e da seresta têm um encontro marcado com Fátima Marques. A cantora, conhecida como a “magnífica”, que é chamada de “Rainha do Bolero”, se apresenta em Rio Branco neste sábado, 10, no Coé, antigo Maria Farinha.

Fátima Marques é venerada por ser uma das vozes mais respeitados do romântico/bolero e desde que optou pelo estilo não parou mais de fazer sucesso.

Em sua carreira musical, já gravou mais de 15 CDs e 4 DVDs. Fátima Marques já esteve no Acre em outras oportunidades, onde se apresentou, inclusive na Saudosa Maloca.

Os ingressos custam R$ 50 e a mesa tem o valor de R$ 170. Mais informações e aquisição de ingressos podem ser obtidos pelo fone 68 99927-3018.