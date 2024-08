Marcus Alexandre inaugura Casas 15 e lança candidatura na capital

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), terá uma agenda movimentada nesta quinta-feira, 29, com inaugurações de Casas 15 e o lançamento de uma candidatura na capital.

De acordo com a assessoria, das 8h às 11h, ocorrerão inaugurações de Casas 15 no bairro Cadeia Velha. À tarde, às 16h, será inaugurada uma Casa 15 no bairro Montanhês, seguida de outra inauguração às 17h no bairro Caladinho. A agenda do dia se encerra às 18h, com o lançamento da candidatura de Neném Almeida, na sede da AABB.