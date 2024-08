Bocalom grava programa eleitoral na zona rural e pede votos nesta quinta-feira (29)

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), tem em sua agenda de campanha nesta quinta-feira (29) gravação de programa eleitoral e reuniões em busca de votos.

De acordo com a coordenação de campanha de Bocalom e de seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, às 6:00h, ambos se encontram no quilômetro 14 da estrada AC-40, na zona rural da capital, para gravação de programa eleitoral.

À tarde, Bocalom marca presença na sede do Conselho Regional de Economia do Acre (Corecon/AC), às 15h, para às 16h30 se reunir com colaboradores de uma empresa de material de construção e coletivo de mulheres “Elas Fazem Acontecer”, na sede do Progressistas (PP).

Ao anoitecer, às 18h, Bocalom visita apoiadores de um candidato a vereador, no bairro Defesa Civil. Uma hora depois, ele se reúne policiais penais no bairro Santa Quitéria.