Jenilson visita colaboradores de supermercado e Mercado Rui Lino

O médico Jenilson Leite, candidato à Prefeitura pelo PSB, terá uma série de compromissos importantes nesta quinta-feira (29).

Sua agenda começa às 07h com uma agenda interna, já às 9h, Jenilson terá uma reunião interna no Arasuper da Isaura Parente, onde apresentará suas propostas aos colaboradores.

Às 14h30, Leite retornará ao Arasuper para um encontro com Isaura Parente.

O dia de atividades será encerrado com uma visita ao Mercado Rui Lino, às 16h30. Durante a visita, o candidato pretende dialogar com os comerciantes e ouvir as demandas da comunidade local.