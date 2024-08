Jarude terá panfletagem, visita em madeireira e reuniões internas

O candidato do Novo à Prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude, terá uma agenda diversificada e dinâmica para esta quinta-feira (29).

O dia inicia cedo com uma panfletagem no semáforo às 7h, onde o parlamentar dissemina informações sobre suas propostas aos condutores. Logo após, às 9h, o candidato visitará a Madeireira Santos, uma oportunidade para discutir questões relacionadas ao setor e estreitar laços com empresários locais.

Ao meio-dia, a atenção se voltará para a panfletagem no Senado. Às 14h, estão agendadas as atividades do mandato, que incluirão reuniões e discussões sobre a estratégia de campanha e as próximas ações a serem tomadas.

A tarde será novamente dedicada à panfletagem, desta vez no semáforo, às 17h. O dia será encerrado de maneira esportiva com a participação na Taça Rio Branco de Futebol de Salão, que começará às 18h.