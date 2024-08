Igreja Batista do Bosque realiza segunda edição do Transbordar com músicas e adoração em Rio Branco

A Igreja Batista do Bosque (IBB) promoverá nos dias 30 e 31 de agosto a segunda edição do evento “Transbordar”. A programação contará com várias atrações e começará às 18h30 em Rio Branco.

O ministro de louvor da IBB, Gemil Júnior, informou ao ac24horas que o evento de louvor e adoração terá a participação de nomes como Matos do Nascimento, Felipe Levaque, Cleves Soares e Marcelo Marques. “Esse evento destaca a importância de a igreja realizar gravações de canções próprias”, explicou.

A primeira edição do Transbordar ocorreu em 23 de março. Gemil Júnior ressaltou que o objetivo é abençoar a vida dos fiéis. “Os coordenadores gerais do evento, pastor Agostinho, pastora Valéria e o administrador, juntamente com os demais pastores, trazem um evento dessa proporção para abençoar vidas, com muito louvor, adoração e pregação”, afirmou.

O evento terá entrada gratuita, sendo solicitado apenas a doação de 1 kg de alimento não perecível. “A entrada é franca, sem cobrança de valores. A igreja pede apenas uma contribuição de dois quilos de alimentos, que serão destinados a ações sociais através do IBB Social, coordenado pelo pastor Tiago Caetano e pela pastora Nakassa. Esses alimentos ajudarão as pessoas mais necessitadas em Rio Branco”, explicou Júnior.

Ele também garantiu que ninguém será barrado por não poder doar alimentos. “Se alguém não tiver condições de levar o alimento, ela terá o direito de entrar. Não será impedida de participar nos dois dias do evento”, concluiu.