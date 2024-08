Marcus Alexandre faz bandeiraço e caminhada com militância na parte alta da cidade

O candidato a prefeito Marcus Alexandre, da coligação “Bora Rio Branco”, realizou no fim da tarde desta quarta-feira, 28, um bandeiraço que se transformou em uma grande caminhada com centenas de militantes na entrada do bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Marcus Alexandre, que chegou abraçado pelos eleitores, fez questão de cumprimentar os condutores de veículos, entregou santinhos e percorreu as ruas da região. “Olha a alegria do nosso bandeiraço no encontro do 15 hoje na parte alta da cidade. É a fé e esperança de que vamos levar a mudança que Rio Branco precisa. Essa alegria vai chegar em cada esquina da nossa cidade”, declarou.

O emedebista destacou que sua candidatura deverá levar alegria e promover as mudanças que a população anseia. “Vamos fazer a mudança e levar alegria a cada rua desta cidade”, ressaltou.