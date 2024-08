Tião Bocalom recebe apoio de servidores do Instituto Socioeducativo do Acre

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), participaram na noite desta quarta-feira (28) no Clube dos Oficiais da Polícia Militar (PMAC), de uma reunião com servidores do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE-AC).

Na ocasião, Bocalom destacou suas propostas para fortalecer as políticas públicas na área da Assistência Social. “Queremos fortalecer em parceria com o governo do Estado; as ações de acolhimento aos jovens em situação de vulnerabilidade, assim como das pessoas em situação de rua”, frisou o candidato.

Além do apoio dado ao atual gestor de Rio Branco, a reunião, que contou com a presença do presidente do ISE, coronel Mário Cesar, policiais militares e bombeiros, também foi marcada por um debate construtivo sobre os desafios enfrentados pelos profissionais e pela instituição, com sugestões de medidas que podem ser adotadas para otimizar a atuação do instituto na Capital acreana, segundo a assessoria.