Copa Libertadores 2024: São Paulo vence Nacional e encara Botafogo nas quartas

O São Paulo está nas quartas de final da Copa Libertadores! O Tricolor venceu o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0 nesta quinta-feira (22) pelo jogo de volta das oitavas de final. No MorumBIS, Bobadilla abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo com um golaço. No início da segunda etapa, Calleri ampliou de cabeça.

Agora o São Paulo enfrenta o Botafogo nas quartas de final da competição. O Glorioso empatou com o Palmeiras na quarta-feira (21) e garantiu a classificação com o placar agragado de 4 a 3.

O jogo

Primeiro tempo

O jogo começou morno no MorumBIS, sem grandes chances para nenhum dos dois lados. Apesar disso, o São Paulo criava mais do que o Nacional e dominava as ações. Aos 18, Mejía defendeu um cruzamento de Rafinha que tinha como endereço Calleri.

Os donos da casa encontraram o caminho do gol na reta final do primeiro tempo. Aos 28, Luciano quase abriu o placar de voleio. Só dois minutos depois, aos 30, Calleri tocou para Bobadilla abrir o placar com um golaço.

O São Paulo seguiu tentando ampliar e teve boas chances com Calleri e Lucas Moura, mas sem sucesso.

Segundo tempo

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: com o São Paulo buscando o gol. E dessa vez, conseguindo. Wellington Rato cruzou na medida para Calleri ampliar de cabeça logo no primeiro minuto.

Logo depois a partida foi paralisada devido a uma confusão na torcida visitante. Torcedores do Nacional entraram em confronto com a polícia.

Depois de sete minutos, a bola voltou a rolar. O Nacional fez mudanças na equipe e passou a criar mais, tendo mais posse de bola. Aos 25, Mauricio Pereyra acertou a trave.

Os visitantes tiveram mais grandes chances de diminuir. Aos 33 minutos, Herazo recebeu sozinho na área, mas chutou para fora. Pouco depois, aos 35, Nico López cobrou falta direto e Rafael salvou o São Paulo fazendo a defesa.

O jogo foi paralisado novamente aos 38 minutos depois de Gabriel Báez, do Nacional, cair desacordado no campo. Ele foi atendido e retirado de ambulância. O Nacional teve autorização para fazer uma sexta substituição depois da saída de Báez.

As duas paralisações no segundo tempo resultaram em 15 minutos de acréscimo, mas, depois da saída de Báez, o Nacional não voltou com o mesmo ritmo. Apesar de tentar criar e ter mais posse, os visitantes não conseguiram ter chances claras e o São Paulo segurou o resultado, garantindo a vitória por 2 a 0 e a classificação às quartas de final.

Próximos jogos

O São Paulo vai enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no domingo (25), também no MorumBIS. Mas o Tricolor já tem um novo jogo decisivo na próxima quarta-feira (28). A equipe de Zubeldía recebe o Atlético-MG pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Nacional joga na próxima segunda-feira (26). A equipe enfrenta o Liverpool pelo Campeonato Uruguaio.