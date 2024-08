Athletico-PR volta a vencer o Belgrano e avança às quartas da Copa Sul-Americana

O Athletico-PR está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (22), o Furacão voltou a vencer o Belgrano, desta vez no Estádio Mario Kempes, e garantiu a classificação para a próxima fase.

Essa foi a segunda vitória do Athletico no confronto. Após vencer na Ligga Arena por 2 a 1, o Furacão venceu por 2 a 0, com gols de Mastriani e Di Yorio, e garantiu um placar agregado de 4 a 1.

O adversário do Furacão nas quartas de final será o Racing, da Argentina – veja todos os confrontos definidos.

O jogo

Jogando fora de casa, o Athletico suportou bem a pressão inicial. Aos 20 minutos da primeira etapa, porém, a situação ficou mais complicada com a expulsão de Lucas Esquivel. O camisa 37 fez falta dura e tomou o cartão vermelho direto.

Mesmo com um a menos, o time treinado por Martin Varini conseguiu suportar a pressão imposta pelo Belgrano e foi para o intervalo sem sofrer gol. O empate em 0 a 0 já garantia a vaga ao time brasileiro.

Depois de segurar a pressão dos argentinos, o Athletico abriu o placar e encaminhou a classificação aos oito minutos da segunda etapa. Gonzalo Mastriani, sempre ele, foi o autor do gol que deu tranquilidade ao Furacão.

Com o placar ainda mais favorável, o Athletico deu a bola ao Belgrano, pouco sofreu e esperou o tempo passar para garantir a classificação para as quartas de final.

Em contra-ataque no final do jogo, Di Yorio recebeu e fez o segundo do Furacão.

Próxima fase

Classificado, o Athletico tem uma parada dura na próxima fase. O Furacão encará o Racing, da Argentina, nas quartas de final, e decide em Avellaneda.

O vencedor deste duelo encara o classificado do confronto entre Corinthians x Sul-Americana.

Próximo jogo

O Athletico volta a jogar na próxima segunda-feira (26), quando visita o Vasco, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (de Brasília).