Tião Bocalom e Alysson Bestene inauguram “Comitê Casa 22” na Avenida Ceará

O candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), inauguraram na tarde desta quinta-feira (22), o comitê Casa 22, localizado na Avenida Ceará. O evento contou com a presença de militantes de todos os partidos que fazem parte da aliança.

Ao participar do evento, Tião Bocalom destacou a importância do apoio dos rio-branquenses para continuar o trabalho na capital acreana.

“A inauguração do comitê oficial reflete a estratégia da chapa para fortalecer a ligação com o eleitorado. Aqui se reunirá o time da vitória! Vamos juntos com a força do povo, que continua acreditando e confiando no nosso trabalho. Queremos continuar fazendo o melhor por Rio Branco e pela comunidade”, disse.

Alysson Bestene foi bem recepcionado pelos militantes e elogiou o entusiasmo dos apoiadores. “A militância está aguerrida, firme, forte e contente! Será uma campanha limpa e de propostas, destacando o trabalho que já é feito por Bocalom em nossa cidade. A parceria com o nosso governador Gladson Cameli vai trazer ainda mais prosperidade e dias melhores para Rio Branco”, discursou.