Homem tem perna dilacerada ao ser atropelado por carro da Ageac

Um carro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Aleac) atropelou o mototaxista Ueliton Albertazio Quirino Gomes nesta quinta-feira, 22. O acidente aconteceu BR-364, entre Feijó e Tarauacá. A vítima teve parte de uma das pernas dilacerada e foi levada para o Hospital de Tarauacá e em seguida para o Hospital de Cruzeiro do Sul. Há chance de o homem ser transferido para Rio Branco.

Em áudio, uma testemunha contou como aconteceu a situação: “Olha a proeza que a viatura da Ageac fez com esse cara. Esse mototaxista que passou por mim, lá no ramal do Cachoeira. Aí as viaturas passaram, as duas viaturas feito loucas por nós, acertaram o cara aí. Esse cara é de Tarauacá”.

Um vídeo mostra o mototaxista no chão gritando de dor, pedindo ajuda e sendo socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Ueliton foi levado para o Hospital de Tarauacá e em seguida, de avião, para Cruzeiro do Sul, como relata o irmão dele.

“Ele viajou para cruzeiro. A UTI aérea veio buscar e aí foi direto para o centro cirúrgico. É grave né, mas ele está consciente. O tempo todo ficou consciente, mas sentindo muita dor, mas graças a Deus conseguiram regular e já para Cruzeiro do Sul. Se não for possível fazer o procedimento, aí encaminham ele para Rio Branco, mas é uma situação bem delicada. Nós estamos aqui na expectativa e em oração pedindo a Deus que dê tudo certo e que a situação possa ser resolver da melhor maneira”, contou ao ac24horas.

Depois do acidente, a equipe da Ageac foi para Tarauacá. O ac24horas teve acesso a uma fotografia que mostra as viaturas logo depois do acidente no centro da cidade.

A Assessoria de Comunicação do governo do Estado emitiu uma nota de esclarecimento informando que o carro da Ageac estava a caminho de Cruzeiro do Sul e que se envolveu em um acidente ocasionado por um mototaxista que atravessou a pista na contramão. Diz que os envolvidos prestaram esclarecimentos para as Polícias Militar e Civil.

“A equipe prestou todo o apoio e socorro ao mototaxista e aos seus familiares no local até o seu encaminhamento ao Hospital do Juruá. A equipe registrou Boletim de Ocorrência e todos prestaram depoimento às Polícia Civil e Militar, a excessão do mototaxista que segue internado.O Governo do Acre se solidariza com a vítima e seus familiares e esclarece que prestará todo o apoio e assistência até sua recuperação”, cita Almir Soares, presidente da Ageac.

A Ageac é uma instituição pública, que entre outras atribuições, tem a função de controlar, regular e fiscalizar os transportes intermunicipais de passageiros, como forma de reduzir os índices de acidentes nas rodovias acreanas.