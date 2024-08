Apagão deixou Terminal Urbano à luz de velas e prejudicou comerciantes

A falta de energia no Acre e em Rondônia causada por “bloqueio de alguns ativos” do sistema de transmissão que atende ambos os estados, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, na tarde desta quinta-feira (22), deixou o Terminal Urbano, em Rio Branco, à luz de velas.

À espera dos coletivos, milhares de pessoas aguardavam em pé ou sentadas, inclusive no chão, por causa da demora anormal dos ônibus em razão do apagamento de semáforos em vários pontos de Rio Branco. Nas lojas, comerciantes usavam velas para fazer as vendas e o único método de pagamento aceito era o dinheiro.

A Ricco, empresa que faz o transporte coletivo na capital, teve que providenciar um gerador de energia para garantir o funcionamento das catracas e continuar a recarga de cartões de acesso. Altifran Viana, coordenador da fiscalização da empresa no Terminal Urbano, disse que a utilização do gerador de energia foi fundamental para o funcionamento dos serviços.

“A empresa tem um gerador, de momento que apaga a energia, a gente liga o gerador e fica dois validadores funcionando, duas roletas funcionando pra não atrapalhar a entrada do usuário. Estamos com ele ligado desde três, duas e meia da tarde, pra atender o usuário que precisa entrar no terminal. Até agora já foram usados 4 litros de combustível”, disse Viana.

Weliton Firmino, comerciante de uma banca de sorvetes no Terminal, disse que a falta de energia deixou prejuízos que ainda não foram calculados.

“A cauda da máquina, porque sem energia não dá pra tirar o sorvete, né? Deve ter azedado tudo. Os nossos baldes de sorvete tudinho, os 20 e fora os que tá embaixo, tudo a gente vai perder praticamente, ainda não deu pra calcular o prejuízo”, afirmou.

A energia voltou à maioria das regionais da capital e ao Terminal Urbano por volta das 18h10.