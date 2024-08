Léo Moura, ídolo do Flamengo, vem ao Acre nesta terça (27) lançar escolinha de futebol

O ex-jogador de futebol Léo Moura, que fez história no futebol brasileiro, vestindo principalmente a camisa do Flamengo, estará no município de Senador Guiomard nesta terça-feira, 27.

O ex-atleta participa do lançamento do Projeto Passaporte para a Vitória desenvolvido pelas Escolinhas de Futebol do Instituto Leo Moura e fomentado no Acre por iniciativa do Senador Alan Rick. O projeto terá o apoio da Prefeitura de Senador Guiomard que cederá os espaços esportivos do Estádio Nabor Júnior e da Quadra de Gramado Sintético na Praça da Juventude.

Ao todo, serão atendidas mais de 300 crianças entre 06 a 26 anos, que receberão todo o material esportivo, incluindo uniformes e chuteiras para as atividades.

O secretário de esportes Ady Pereira se disse muito contente e entusiasmado com o projeto e que a presença de Léo Moura é aguardada com entusiasmo. “O Quinari está de parabéns e a gestão municipal tem desde o início buscado resgatar o esporte amador que hoje vive um momento efervescente. Nossas crianças só tem a ganhar com mais essa iniciativa e ainda mais de uma figura de renome nacional como é o multicampeão de futebol Léo Moura”, destacou.

O evento está marcado para às 16h na Quadra de Gramado Sintético da Praça da Juventude.