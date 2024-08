Cruzeiro do Sul registra 7 acidentes de trânsito no fim de semana

Neste final de semana, sete acidentes de trânsito foram registrados em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Em um dos casos, dois homens foram levados para a delegacia de Polícia Civil.

Em um dos acidentes, no bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul, um carro de uma empresa do Rio de Janeiro atropelou um adolescente, que foi levado pelo Serviço Móvel de Urgência para o pronto-socorro.

O motorista se evadiu do local do acidente, mas o carro foi encontrado pela Polícia Militar em seguida e os dois ocupantes do veículo foram levados para a Delegacia.

“No momento da abordagem encontravam-se dois cidadãos nesse veículo e quando questionados sobre quem estaria na direção do veículo eles ficaram um passando para o outro a responsabilidade . Diante da situação os dois foram conduzidos para a delegacia para melhor esclarecimentos. O delegado dará prosseguimento nas investigações aí ver quem realmente estava na direção do veículo e não prestou socorro à vítima. Pelas pesquisas realizadas, o veículo é de placa do Rio de Janeiro. E também as pessoas envolvidas são de uma empresa que está prestando serviço aqui na cidade”, relatou o Capitão Odair Nogueira, subcomandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

Já em Mancio Lima, um motociclista bateu na traseira de uma caminhão que estava parado. A vítima encontra-se internada no Hospital do Juruá em estado grave. Segundo a Polícia Militar, o caminhão estava parado por problema mecânico e a perícia não esteve no local do acidente.