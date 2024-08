Dólar tem leve alta, mas ainda fecha abaixo de R$ 5,50, em dia de busca por segurança

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,492

• Venda: R$ 5,493

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,517

• Venda: R$ 5,697

O que aconteceu com o dólar hoje?

A divisa americana registra ligeira recuperação após o forte tombo da sessão anterior, quando recuou quase 2% em uma única sessão. A derrocada do dólar na sexta foi motivada pela fala do presidente do Fed, Jerome Powell, que afirmou no simpósio de Jackson Hole que “chegou a hora” de cortar a taxa de juros nos Estados Unidos.

Segundo Powell, “os riscos de alta para a inflação diminuíram. E os riscos de queda para o emprego aumentaram”, de modo que é hora de ajustar a política monetária do país.

O presidente do Fed não disse nada de novo, mas validou oficialmente algumas das coisas que os mercados estavam precificando, incluindo a ideia de um corte, mudança de foco da inflação para o mercado de trabalho.

Por outro lado, o aumento das tensões no Oriente Médio, após o Hezbollah lançar centenas de foguetes e drones contra Israel no domingo, trouxe cautela para os negócios em todo o mundo — ainda que as reações mais intensas tenham sido vistas nos preços internacionais do petróleo, que tiveram altas firmes.

A busca por ativos de maior segurança, como o dólar, fez as cotações da moeda norte-americana subirem ante a maior parte das divisas de emergentes. No Brasil, após registrar a cotação mínima de R$ 5,4735 (-0,11%) às 9h34, o dólar à vista atingiu a máxima de R$ 5,5145 (+0,64%).

No entanto, a moeda norte-americana não se sustentou acima dos R$ 5,50, retornando para perto da estabilidade.

Operador ouvido pela Reuters ponderou que a perspectiva de que o BC vá subir a taxa Selic, hoje em 10,50% ao ano, no próximo mês, ao mesmo tempo em que o Fed iniciará o processo de corte de juros, têm segurado a taxa de câmbio.

Segundo ele, como o diferencial de juros se tornará mais favorável ao Brasil, permitindo a atração de investimentos e a queda das cotações, ficou “muito caro” para os investidores montar novas posições compradas (no sentido de alta do dólar).

O mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros) seguiu precificando nesta segunda-feira mais de 90% de probabilidade de o BC subir a Selic no mês que vem.

No exterior, em meio à busca por segurança, às 17h11 o índice do dólar — que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas — subia 0,23%, a 100,890.