Pablo convida público para Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

Circula nas redes sociais nesta segunda-feira, 26, o vídeo do cantor Pablo confirmando sua presença, no dia 28 de agosto, no 7º Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul e convidando a população para o evento. Ele abre o Festival na quarta-feira, 28, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá.

“Estou passando aqui para deixar um recado, dia 28 de agosto, estaremos marcando presença no 7º Festival da Farinha e todos estão convidados para cantar e se apaixonar comigo”, convidou o cantor.

O Festival da Farinha foi lançado oficialmente nesta segunda-feira, 26, pelo vice prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, em um café da manhã para a imprensa.

“Tudo já está sendo preparado aqui para receber os empreendedores e os visitantes. Esse é um dos nossos maiores eventos, porque já está se estabelecendo um ambiente de negócio, um ambiente de entretenimento. E assim como a Expo Acre, agora, o Festival da Farinha também é um ambiente de manifestação da nossa cultura, da nossa arte. É a arte que envolve também a arte culinária que representa aqui a região de Vale do Juruá, principalmente aqui de Cruzeiro do Sul. Então é um grande ambiente para a população poder participar dessa atividade tão importante para a nossa região. Nós estamos com mais de 170 empreendedores, nós vamos ter também atrações locais e atrações nacionais, um festival da farinha diferenciado. Como sempre disse o nosso governador Gladson e o nosso prefeito Zequinha também, cada ano nós vamos atualizando, vamos aperfeiçoando para que cada festival da farinha do ano seja melhor do que do ano anterior “, citou o vice prefeito.

Shows

O evento contará com artistas nacionais, e locais. Na abertura, 28, a atração Pablo do Arrocha, na quinta-feira, 29, Koyote; sexta-feira, 30, Lairton e no sábado, 31, Biguinho Sensação.

150 artistas locais farão apresentações nos 4 palcos alternativos do festival das 18h e às 3h da manhã.

Expectativa de mais de R$ 10 milhões em circulação

Neste Festival da Farinha, 170 empreendedores estarão comercializando alimentos, bebidas, veículos, artesanato, itens da agricultura familiar e vários outros.

A expectativa segundo Mateus Lima, Secretário Municipal de Gestão estratégica, Orçamento e Finanças de Cruzeiro do Sul, é de uma movimentação de mais de R$10 milhões durante o Festival, que será realizado pela primeira vez no Estádio Arena do Juruá.

“Com a mudança de espaço houve também a mudança da forma de fazer o festival acontecer. Então nós tivemos que buscar mais empreendedores e expositores. Nós teremos aqui não só a questão da farinha, mas o pessoal do café também vai trazer as máquinas para expor. As pessoas que estão diariamente em Cruzeiro do Sul, tendo a economia local, investindo na economia local para que apresentem seus produtos para as pessoas que vão estar aqui de fora. Então nós temos a economia solidária, nós temos os restaurantes, nós temos aqui toda a cadeia da farinha também vão estar sendo confeccionados e expostos Então, além de todas essas questões de show, de infraestrutura, nós temos uma expectativa de girar aqui nesses quatro dias, de quarta-feira a sábado, cerca de R$10 milhões dentro do festival. E isso nós não estamos contabilizando, hotel, restaurantes e toda a cadeia da cidade que vai ganhar com esse evento. Então, diretamente aqui dentro do festival nós temos essa expectativa que, mais do que quadriplica o investimento que nós fizemos aqui. Então, é um festival que ele não traz gastos, ele é um investimento para o município porque ele mostra as nossas qualidades e ainda traz retorno para as pessoas que aqui empreendem”, contextualio secretário.

Parcerias

O Festival da Farinha é uma parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul,governo do Estado, Sebrae, Fieac e Associação Comercial.

A diretora do gabinete do governador Raquel Batista, reforçou a importância dessa união. “Essas parcerias que firmamos sempre são importantes. O governador Gladson Cameli, e o prefeito Zequinha, estão sempre juntos em todos os festivais, tanto no Estado quanto na Prefeitura. E agora mais uma vez, o Governo do Estado, junto com as instituições, Corpo de Bombeiros, SAMU, PM, entre outras instituições do Estado, estão juntos para poder dar um apoio também, além da organização, mas também na segurança para toda a população de Cruzeiro do Sul”, disse Raquel.

“ O Sebra não poderia ficar de fora do Festival,até porque a mandiocultura hoje é a cadeia principal que nós temos na economia do agro. Um processo desse, a gente vê milhões de recursos que vão ser gerados, inseridos na economia do próprio município, onde a gente vai ter agricultura famíliar aqui comercializando seus produtos. Então eu acho que o Festival da Farinha esse ano, ele tá com outra conotação. Ele tá num espaço aonde os nossos produtores, os nossos empreendedores, merecem. E eu acredito que vai ser o segundo evento aqui do município, além da Expoacre Juruá, vai ser o Festival da Farinha”, conclui Laís Mappes, do Sebrae de Cruzeiro do Sul.

Veja o vídeo: