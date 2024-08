Marcus Alexandre inaugura Casa 15 no Calafate e recebe elogios de moradores

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), inaugurou nesta segunda-feira, 26, mais uma Casa 15, desta vez no bairro Calafate. Durante o evento, ele reafirmou seu compromisso com novos projetos para a região.

Na ocasião, Marcus Alexandre foi bastante elogiado pelos moradores pelo trabalho realizado durante seus seis anos à frente da prefeitura. Katiuscia de Freitas, moradora do Jequitibá há 15 anos, expressou sua satisfação em receber a inauguração da Casa 15 em sua residência. “Eu pedi para abrir uma Casa 15 aqui porque acompanho muito o Marcus. Gosto do trabalho dele, por ser uma pessoa humilde e de bom coração. As pessoas aqui no bairro querem ver e falar com ele, então pedi para que fosse na minha casa, e ele aceitou”, declarou Katiuscia.

Marcus Alexandre destacou o entusiasmo que tem sentido nas atividades de campanha, sempre com grande participação dos apoiadores. “A campanha boa é assim, nas ruas, nos bairros, como aqui no Calafate. Começamos no Jequitibá, Valdemar Maciel, e seguimos com nossa agenda e o tradicional bandeiraço. A campanha está animada e muito bonita, e estou muito feliz. Continuem acompanhando, é 15!”, afirmou.

Leoneide Oliveira, moradora do Waldemar Maciel há 25 anos, também expressou o desejo de que sua casa se torne uma Casa 15. “Será uma referência para os vereadores e para que possamos trabalhar juntos. Conheço o Marcus desde que ele começou, e o bairro sempre foi muito beneficiado durante sua gestão”, mencionou Leoneide.