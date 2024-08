Jorge Viana e Petecão trazem Ministro Fávaro para abertura da ExpoAcre no sábado

O Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, deve desembarcar no Acre no próximo sábado, 31, para participar da abertura da ExpoAcre 2024.

A agenda do chefe de Estado vem sendo organizada pelo presidente da Apex, Jorge Viana, e pelo senador Sérgio Petecão (PSD).

Fávaro deverá participar da programação de abertura da maior feira agropecuária do Estado e tratar dos assuntos referente ao setor com empresários. Ele deverá pernoitar no Acre onde ficará hospedada na residência de Jorge Viana.

No domingo, 1, Fávaro deverá participar de algumas reuniões e depois seguir para Brasília.