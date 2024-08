Ibama autoriza contratação de brigadas contra incêndios no Acre

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) a contratar brigadas federais temporárias para a prevenção e combate aos incêndios florestais em diversos municípios do estado do Acre. A medida foi oficializada nesta terça-feira (27) via Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a nova autorização, o Prevfogo poderá contratar brigadas com uma estrutura composta por um chefe de brigada, dois chefes de esquadrão e dez brigadistas para atuar em municípios específicos. Além disso, em algumas localidades, a estrutura poderá incluir até doze brigadistas, com o objetivo de aumentar o combate aos incêndios florestais.

Os municípios de Brasiléia, Sena Madureira e Feijó serão beneficiados pela medida, que visa reforçar as ações preventivas e de resposta aos incêndios florestais, especialmente durante o período de seca, quando o risco de focos de incêndio é mais elevado. A decisão também inclui a contratação de um supervisor estadual de brigadas para apoiar as Coordenações Estaduais do Prevfogo no Acre.